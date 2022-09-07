متابعو هلا رشدي يشيدون بأغنيتها الجديدة «شايله اسمه»: عمل مبهج

ردود فعل إيجابية حول أغنية «شايله اسمه» للمطربة الشابة هلا رشدي، بعد طرحها أمس على قناة الشركة المنتجة عبر «اليوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحاً على السوشيال ميديا.

ردود فعل أغنية «شايله اسمه»

حققت الأغنية على موقع الـ«يوتيوب»، ما يقرب من 21 ألف مشاهدة، وتوالت التعليقات على الفنانة هلا رشدي، محتفلين معها بنجاح الأغنية الجديدة، حيث كتب أحدهم قائلا: «الأغنية جميلة ومبهجة وياريت كل الأبناء يفرحوا بآبائهم ويسعدوا بيهم والأغنية رسالة للتعبير عن الحب بين الأسرة».

وعلق آخر قائلا: «جميلة أوي أوي يا لولو.. أغنية لماما بقى ربنا يبارك فى عمرها يارب وديما من نجاح لنجاح»، فيما علق أحد الجمهور: «جميلة أوي ربنا يسعدكوا وبخليلكوا بابا وماما».

وردت الفنانة هلا رشدي، على تعليقات الجمهور على حسابها الشخصي «فيس بوك»، قائلة: «ربنا يخلي كل أب ويبارك في عمره و يرزقنا رضاهم.. ويرحم كل الآباء اللي توفاهم الله ويسكنهم الفردوس الأعلى على قد تعبهم مع ولادهم».

وظهرت هلا رشدي خلال الفيديو وهي ترقص مع والدها، وعمها، ووالدتها وأقاربها، وسط حالة من السعادة والنشاط .

تطورات حالة هلا رشدي

تعتبر أغنية «شايله اسمه»، أول الأعمال الفنية الغنائية التي طرحتها هلا رشدي على اليوتيوب، بعد شفائها من وعكتها الصحية الأخيرة، في شهر يونيو الماضي، حيث أجرت عملية جراحية في الظهر بأحد المستشفيات، إثر انفجار غضروف موجود بين الفقرتين الرابعة والخامسة أثر سلبا على عصب القدم اليسرى.