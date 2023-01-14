عضو لجنة تحكيم «الدوم» لـ إحدى المتسابقات: «مستنينك من الصبح.. برافو عليكي»

قدمت المتسابقة آية سامي النمر من محافظة الغربية، أداءً تمثيليًا رائعًا خلال حلقة الجمعة، من برنامج «الدوم 2».

أكثر من مشهد تمثيلي

وطلبت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الغناء ومدرب الصوت، والإعلامي شادى شاش، وأحمد مبارك، أستاذ التمثيل، من آية النمر تقديم أكثر من مشهد تمثيلي، وهو ما أبدعت فيه وسط إشادة من مبارك.

وقال أحمد مبارك بعد انتهاء آية النمر من الأداء: «كنا مستنينك من الصبح.. برافو عليكي».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.