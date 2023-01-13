برنامج «الدوم 2» يستعرض مشوار أحمد زكي من المعاناة حتى تحقيق الحلم

عرضت اليوم، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، على قناة «dmc».

مشوار الفنان أحمد زكي

واستعرضت الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم 2» مشوار الفنان أحمد زكي، والصعوبات التي واجهها حتى الوصول للنجومية والشهرة.

وكشفت الحلقة عن إصرار أحمد زكي، على استكمال مشواره والوصول لحلمه في عالم الفن، رغم رفضه من معهد السينما، بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية.

وأكد البرنامج أن أحمد زكي لم يكن هدفه أبدا الشهرة والنجومية ولكن إثبات نفسه وهو ما تحقق في النهاية.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج «الدوم» أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على قناة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة، وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.