برنامج «الدوم» يحتفي بمحمد فوزي ومسيرته من الكرة إلى الغناء

عرض برنامج «الدوم»، في الحلقة الثانية من الموسم الثاني مساء الجمعة، على قناة dmc الفضائية، تقريرًا عن مشوار النجم محمد فوزى ابن مدينة طنطا.

وكشفت الحلقة عن حب محمد فوزي لكرة القدم، ولكن نصيحة من أحد المقربين منه جعلته يغير وجهته من احتراف الكرة إلى دخول عالم الفن، وذلك بعد أن أخبره أن لديه ميول فنية، ويجب أن يعمل على تنميتها، وبالفعل بدأ مشوارًا جديدًا مع عالم الغناء حتى أصبح نجمًا كبيرًا.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.