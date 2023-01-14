4 أحداث اقتصادية خلال 24 ساعة.. بينها ارتفاع أسهم بورصتي «نيويورك» و«لندن»

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 أحداث كان من أهمها ارتفاع كل من بورصتي «نيويورك» و«لندن» عند إغلاق جلسات التداول في سوق الأسهم الامريكية والبريطانية.

شهدت «بورصة نيويورك»الأمريكية ارتفاعًا عند إغلاق جلسة التداول، أمس الجمعة، وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 78.06 نقطة «0.71%» ليسجل 11079.16 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع «داو جونز الصناعي» بـ 112.64 نقطة

وأغلق مؤشر «داو جونز الصناعي»، على ارتفاع بـ 112.64 نقطة «0.33%» ليحقق عند إغلاق جلسات التداول 34302.61 نقطة، كما شهد «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» صعودا بـ 15.92 نقطة «0.40%» ليسجل 3999.09 نقطة.

وفي لندن، أغلق مؤشر البورصة الرئيس «فوتس 100 » على ارتفاع بنسبة 0.64%، مسجلا مكاسب تعادل 50.03 نقطة، ليحقق 7844.07 نقطة.

من جانبه، ارتفع الجنيه الإسترليني، مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% ليسجل مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2226 دولار أمريكي، كما شهد «الباوند» صعودا مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بـ 0.39%، ليحقق 1.1292 يورو.

ارتفاع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية بـ 0.5%

وفي السوق الأوروبية، أغلقت الأسهم قرب أعلى مستوياتها في 9 أشهر، بدعم من قطاعي الرعاية الصحية والبنوك وبيانات اقتصادية متفائلة في بريطانيا.

وسجل مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية على ارتفاع بـ 0.5%، فيما حقق المؤشر الأوروبي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.8%.

وصعد مؤشر «قطاع البنوك» الأوروبي بـ 0.8%، فيما شهد مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني، ارتفعا بنسبة 0.6%.