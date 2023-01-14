أمطار خفيفة على الجيزة والأرصاد تحذر من طقس اليوم «صور»

تشهد محافظة الجيزة أمطارًا خفيفة على بعض مناطق المحافظة، بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض القاهرة الكبرى لموجات أمطار خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة الكبرى تقع الآن تحت تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها الرسمية أن القاهرة الكبرى تقع الآن تحت تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية خلال فترات الليل والساعات الأولى من يوم السبت الموافق 14 يناير على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، مع استمرار سقوط الأمطار عليهم خلال فترات النهار تكون متفاوتة الشدة. ️

الفرصة مهيأة صباحا لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى تأثر باقى السواحل الشمالية غدا بسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة على أن تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى مؤكدًا والفرصة مهيأة صباحا لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأعلنت الأرصاد أن نسبة سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى صعيفة حيث تصل لـ20% مع انتشار الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.