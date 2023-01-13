«الأرصاد الجوية»: طقس الغد بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا، مشيرة إلى أن الأجواء باردة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأشارت «الأرصاد»، في بيان صادر عنها، إلى أن حالة الطقس غدا ستشهد شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت «الأرصاد»، سقوط أمطار متوسطة وخفيفة بنسبة حدوث بين 50 و60 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

وأشارت، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالي الشرقية على فترات متقطعة.

ونظرًا لتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية ومتفاوتة الشدة، بدءًا من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

فيما أعلنت هيئة الارصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا حيث تسجل العظمى بمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى 18 والصغرى 11، والسواحل الشمالية، 17 للعظمى والصغرى 13 درجة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على محافظة جنوب سيناء إلى 22 درجة والصغرى 14 درجة، شمال الصعيد، العظمى 20 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.