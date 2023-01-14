درجات الحرارة اليوم السبت.. العظمى في القاهرة والوجة البحري 18

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس على البلاد اليوم السبت 14-1-2023، حيث تسجل العظمى على محافظات كل من الوجة البحري والقاهرة الكبرى 18 والصغرى 11، والسواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على محافظة جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد لاستمرار حالة عدم الاستقرار خلال الـ72 ساعة المقبلة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ونظرًا لتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، يواجه منخفضا قادما من طبقات الجوي العليا، فمن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية ومتفاوتة الشدة، بدءًا من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا الأحد

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا الأحد الموافق 15 يناير الجاري، إذ تسجل العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري العظمى 18 والصغرى 11، السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 13، جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 09، جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10.