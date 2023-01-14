جمهوري أمريكي يطالب بإقالة بايدن بسبب جرائم حرب في أوكرانيا وعدة دول

قال السياسي الجمهوري، المرشح لمنصب حاكم ولاية «كنتاكي» الأمريكية جيفري يانج، إنه يجب إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بسبب جرائم حرب، معربا عبر حسابه بـ«تويتر» عن اعتقاده، أنه يجب محاكمة بايدن فورًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، قالت المندوبة الأمريكية لدى منظمة «الأمم المتحدة»، ليندا توماس جرينفيلد، إن «موسكو» تستخدم طائرات بدون طيار «مسيرات» إيرانية لضرب البنى التحتية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية فاقمت أزمة الغذاء عالميا

وأوضحت جرينفيلد، أن منظمة «الأمم المتحدة» وثقت عدة انتهاكات روسية في أوكرانيا، وأضافت الدبلوماسية الأمريكية، أن بلادها تعمل على احتواء نتائج الأزمة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لو تم السماح بتغيير الوضع بالقوة في أوكرانيا فقد يتكرر ذلك في آسيا.

وقالت «كييف»، إن بلادها أظهرت بالفعل أنها قادرة على استعادة أراضي بموارد أقل، مضيفة إن المساعدات الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة الأخرى ستؤدي إلى مزيد من التقدم.

ماركاروفا: لدى «كييف» ثقة عالية جدا في الجيش

وأشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، إلى خوض جيش بلادها قتالا صعبا للغاية، مضيفا خلال حديثها مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن القتال الدائر في «سوليدار» و«باخموت»، إلى أن لدى «كييف» ثقة عالية جدا في القوات المسلحة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن قوات بلاده مستمرة في قتال القوات الروسية في «سوليدار» ومدن أخرى في الشرق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، وبخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل علني خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المسؤول عن الإشراف على صناعة الأسلحة دينيس مانتوروف، بسبب ما اعتبره بطئا شديدا في إمداد البلاد بطائرات مدنية وعسكرية.

ووعد مانتوروف في بداية المكالمة، بوتين بتوفير 175 مليار روبل «نحو 2.3 مليار دولار» لشركة «إيروفلوت» للطيران، بهدف استئجار طائرات مدنية وعسكرية بين 2023 و2025، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الغخبارية.

«الكرملين»: الحوار بين بوتين ووزير الصناعة سير عمل طبيعي

من جانبها، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن الحوار بين بوتين ومانتوروف سير عمل طبيعي، مشيرا إلى عدم وجود شكاوي جدية لدى الرئيس بشأن وزير التجارة.