سماع دوي انفجارات في مدينة «أوتشاكوف» الأوكرانية

دوت انفجارات في مدينة «أوتشاكوف» الأوكرانية في منطقة نيكولاييف «ميكولايف»، بالقرب من البحر الأسود جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «زركالو تيزنيا» الأوكرانية.

دوي انفجارات في كييف

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أشارت وسائل الإعلام الأوكرانية، إلى انفجارات في «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، قال أحد سكان قرية أوبيتنويه بمقاطعة دونيتسك، ويدعى ألكسندر شيربين، إن مقاتلين من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» قاموا بتدريب مسلحين أوكرانيين على استخدام مدافع غربية عن طريق استهداف مناطق سكنية بالقرية.

سياسيا، أشار مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث ملاحقة المعارضين في أوكرانيا، موضحا أن السلطات في كييف تضطهد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وتسعى لتدميرها.

وكانت السلطات الأوكرانية، قالت في وقت سابق، إن قمة السلام التي اقترحها «كييف» في وقت سابق قد تعقد على شكل دورة خاصة للجمعية العامة لمنظمةالأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موسكو تستعد لإطلاق صواريخ ومركبة مأهولة إلى الفضاء

من جانبها، قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوسموس»، إن «موسكو» تستعد في العام الجاري 2023 لتجديد الكوكبة المدارية لأقمار الملاحة «جلوناس» بـ3 أجهزة من الجيل الجديد «2 جلوناس-كي» و«1 جلوناس-كي2»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وستطلق السلطات الروسية، قمرين صناعيين «جلوناس-كي» وآخر من طراز «جلوناس-كي 2»، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الأرض عن بعد، كما تخطط «موسكو» إطلاق محطة «لونا-25 » و10 أقمار صناعية نانوية في المدار.ومن المقرر إطلاق مركبة فضائية مأهولة «سويوز-إم إس» مرتين إلى «محطة الفضاء الدولية».