عاجل.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بنظام Take home exam، وبنظام الكتاب المفتوح وفقا الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

74 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

وبدأت المرحلة الابتدائية في الساعة التاسعة صباحا، فيما تبدأ الامتحانات بالمرحلة الإعدادية الساعة العاشرة صباحا، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشر صباحا، حيث يؤدي ما يقرب 74 ألف طالب وطالبة في 196 لجنة، الامتحانات إلكترونيا «أون لاين».