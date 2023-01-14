انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي 2023.. اللغة العربية «إلكتروني وورقي»

انطلقت اليوم، امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، بمادة اللغة العربية، إلكترونيا للطلاب النظامين والمدارس المتصلة بالإنترنت بنسبة 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد، ونسبة 15%؜ أسئلة مقالية ورقيا على مستوى الإدارة، فيما يؤدي طلاب المنازل والطلاب بالمدارس غير المتصلة بالإنترنت والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» الامتحان ورقيا بشكل كامل في نفس الموعد.

تفاصيل أسئلة الامتحانات

وحددت وزارة التربية والتعليم، المستويات المعرفية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أن الامتحان سيتضمن 30%؜ من الأسئلة للفهم و40%؜ للتطبيق و30%؜ لحل المشكلات والإبداع، وأن الوقت سيكون مناسبا لحل جميع الأسئلة والمراجعة.

موقف الطالب حال مواجهة مشكلات تقنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حال حدوث أي مشكلة تقنية لأي طالب أثناء الامتحان يجري عقد الامتحان ورقيا في نفس اليوم، مؤكدة تواجد مسؤولي التطوير والتكنولوجيا بالمدارس خلال الامتحان لمعالجة أي مشكلات قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بدليل وزارة الصحة أثناء سير الامتحان، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا والأمراض التنفسية.