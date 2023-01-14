اليوم.. انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مدارس الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم السبت الموافق 14 من شهر يناير الجاري 2023 فى مادة اللغة العربية بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وطبقا للكتاب الدوري رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي العام فى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية

وأشار إلى أنه ستنطلق غدا «الأحد» الموافق 15 من شهر يناير الجاري 2023 امتحانات الصف الأول الثانوي العام في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

نسبة 85% من الأسئلة اختيار من متعدد

وأكد أن نسبة 85% من الأسئلة في الامتحانات هي عبارة عن اختيار من متعدد «إلكتروني»، و15% للأسئلة المقالية، لافتا إلى انعقاد الامتحانات بمدارس التعليم العام «الفترة الصباحية» والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام «الفترة المسائية» والخدمات والمنازل بالفترة المسائية، طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

حضور مسؤولي وحدة الـ«IT»

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على حضور مسؤولي وحدة الـ(IT) والتطوير التكنولوجي بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.