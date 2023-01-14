معايير تحديد رسوم ترخيص المحال التجارية في القرى المدن والمواقع المتميزة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، رسوم تراخيص المحال التجارية، إذ تسدد مرة واحدة وفق الضوابط، وتتراوح رسوم الترخيص بين ألف و100 ألف جنيه، ويجري تحديدها وفق الضوابط التالية:

ضوابط تسعير رسوم ترخيص المحال التجارية

- مكان المحل أو النشاط التجاري إذ يختلف رسم المحل الموجود في نجع أو قرية، عن المدن والأحياء، أو عواصم المحافظات والمدن الجديدة، أو الأماكن المتميزة.

- مساحة المحل

- عدد الرواد «الزبائن» الذين يتسع لهم المحل.

- نوع النشاط وما إذا كان يمثل خطورة أم لا.

- رسم الترخيص يختلف سواء ساريا أم مؤقتا.

- تعديل المحل أو إضافة نشاط.

- رسوم ترخيص الشيشة تبدأ من 600 جنيه إلى 10 آلاف جنيه حسب المكان والمساحة.

- رسوم المعاينة بالجنيه وبحد أقصى ألف جنيه، وتتحدد وفق 3 معايير: أنشطة لا تمثل خطورة، أنشطة تمثل خطورة، ورسوم معاينة التراخيص السارية غير المستوفاة للاشتراطات.

وتتراوح رسوم ترخيص النشاط التجاري في القرى والنجوع، بين ألف و2500 جنيه، وعلى سبيل المثال إذا كان المحل في قرية ومساحته من متر إلى 15 مترا، ويتسع لـ 5 زبائن، والنشاط لا يمثل خطورة، يصبح رسم المعاينة 75 جنيها، ولو كان النشاط يمثل خطورة، يصبح رسم المعاينة 100 جنيه، أما رسم معاينة الترخيص السارية غير مستوفاة الشروط 50 جنيها، أما رسم الترخيص إذا كان النشاط لا يمثل خطورة ألف جنيه، وإذا كان يمثل خطورة يكون رسم الترخيص 1250 جنيها.

رسوم المحال التجارية في المواقع المتميزة

وفي الأماكن المتميزة، تتراوح رسوم ترخيص المحال التجارية بين 40 ألفا و100 ألف جنيه، وعلى سبيل المثال إذا كانت مساحة المحل 91 مترا أو أكثر يكون رسم المعاينة ألف جنيه، ورسم الترخيص 100 ألف جنيه، ولو كان المحل مرخصا في السابق تسدد قيمة ترخيص 50 ألف جنيه.

رسوم ترخيص المحال التجارية في عواصم المحافظات والمدن

وفي عواصم المحافظات والمدن الجديدة، تتراوح رسوم ترخيص المحال التجارية بين 5 آلاف و60 ألف جنيه، أما في المدن والأحياء تتراوح تراخيص المحال التجارية بين 3 آلاف و40 ألف جنيه.