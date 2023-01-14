نوة الفيضة الكبرى تضرب 10 مدن من السلوم للبحيرة.. أمطار ورياح

ضربت أمطار رعدية غزيرة العديد من المدن غرب مصر، على السواحل الشمالية للبلاد، تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى التي تتعرض لها المحافظات، وسقطت الأمطار على مدن السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين الجديدة والحمام والإسكندرية وإدكو بالبحيرة، وتمتد إلى بعض محافظات وجه بحري، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

الأرصاد تحذر من الطقس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت، في بعض المحافظات، موضحة سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية خلال الساعات الأولى على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ويستمر سقوط الأمطار عليها خلال فترات النهار وتكون متفاوتة الشدة.

كما تتأثر باقي السواحل الشمالية بسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وتكون متقطعة على مدار ساعات اليوم.

نوة الفيضة الكبرى

وتتعرض البلاد خلال الأسبوع الجاري إلى نوة الفيضة الكبرى، والتي تستمر على مدار 6 أيام، تكون خلالها الأمطار رعدية غزيرة، تصاحبها برودة في الجو ونشاط في الرياح، مع انخفاض درجات الحرارة ووجود الرعد والبرق على مختلف أنحاء البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ومحافظات بحري.