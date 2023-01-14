اشتراطات عمرة رجب للمعتمرين المصريين.. تعرف عليها

أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اشتراطات على موقعها الإلكتروني للمعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية، إذ أوضحت أن المعتمر يمكنه تصميم برنامج رحلته للعمرة مباشرة من خلال أحد المنصات الإلكترونية المعتمدة دليل العمرة الشامل، للاطلاع عليه اضغط هنا.

وأضافت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، كما يمكن للمعتمر حجز موعد أداء العمرة بعد الحصول على التأشيرة من خلال تطبيق «نسك» الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة السعودية أنَّه من الممكن زيارة أحد الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة في بلدك لشراء باقة الخدمات واستكمال متطلبات إصدار التأشيرة وحجز موعد العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، ولمعرفة قائمة الشركات المعتمدة يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/VisaInquiry/SearchVisa.xhtml?dswid=-4283

علماً بأن متطلبات إصدار تأشيرة العمرة تتمثل في تذكرة سفر ذهاب وعودة، وثيقة تأمين، وحجز السكن والنقل وباقة الخدمات الميدانية لأحد شركات العمرة السعودية المعتمدة.

كما يتاح لكم القدوم للمملكة بالتأشيرة الإلكترونية عبر بوابة روح السعودية وأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

ووجهت وزارة الحج والعمرة في المملكة على المعتمر الحرص على حجز موعد أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة قبل القدوم إلى المملكة العربية السعودية علما أن الحجوزات في حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة وقت الطلب.