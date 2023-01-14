أمطار متوسطة على المدن الساحلية في البحيرة.. ورفع درجة الاستعداد

شهدت المدن الساحلية في البحيرة «إدكو، رشيد، المحمودية، كفر الدوار» سقوط أمطار متوسطة، منذ قليل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وعن حالة الطقس اليوم في البحيرة أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت، بارد في الصباح الباكر، لطيف نهاراً وبارد ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس البحيرة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة بارد صباحاً، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% إلى 60% تقريبا.

حالة البحر المتوسط اليوم

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في إدكو معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة، سجلت العظمى 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 10 درجات مئوية.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما تم تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية في الشوراع والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني الآيلة للسقوط.