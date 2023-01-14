جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الشرقية.. البداية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لعام 2023، المقرر أن تنطلق غدا الأحد 15 يناير الجاري، حتى الخميس 26 من الشهر ذاته، واستعدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية للامتحانات وتوفير كافة الاستعدادات لانطلاقها غدا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أيام جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لعام 2023 بالشرقية لكل الفئات، وفق ما أعلنت عنه المديرية بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن قائمة الخدمات التي تقدمها الوطن لقرائها.

أيام جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بالشرقية

وأعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بالشرقية، وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الذي يبدأ من الأحد 15 يناير حتى 26 من نفس الشهر، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المقررة لبدء الامتحانات، واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وارتداء الكمامات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بالشرقية

تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي في أول أيامها غدًا الأحد 15 يناير، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية للشعبة العامة ومدته 3 ساعات، حيث يبدأ الامتحان من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وينطلق نفس يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة الكيمياء للشعبة علمي في تمام الساعة 12.30 وحتى 2.30على أن تكون مدة الامتحان ساعتين.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبي امتحان مادة الجغرافيا بدءا من 12.30 وحتى الساعة 2.30 على أن تكون مدة الامتحان ساعتين.

امتحان مادة اللغة الأجنبية

ويستأنف الطلاب امتحاناتهم في يوم الثلاثاء موافق 17 يناير الجاري، إذ يؤدي طلاب الشعبة العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 صباحا على أن تكون مدة الامتحان 3 ساعات.

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق في تمام الساعة 12.30 حتى الساعة 2.30 على أن تكون المدة الزمنية ساعتين.

امتحانات الصف الثاني الثانوي بالشرقية

ويواصل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم بالشرقية الأحد الموافق 22 يناير الجاري، إذ تؤدي الشعبة العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بدءا من 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا على أن تكون المدة الزمنية ساعتين.

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبي يوم 22 يناير الجاري امتحان مادة التاريخ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1.30 على أن تكون المدة الزمنية ساعتين.

طلاب الشعبة العلمي

بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمي يوم 22 الجاري امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 2 ظهرا على أن تكون مدة الامتحان ساعتين ونصف.

وفي يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري يؤدي طلاب الشعبة العلمي امتحان مادة الفيزياء بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحا على أن تكون المدة الزمنية ساعتين.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبي يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا على أن تكون المدة الزمنية ساعتين.

وفي يوم الخميس موافق 26 من يناير الجاري وهو آخر أيام جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، يؤدي طلاب الشعبة العامة امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في تمام الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا على أن تكون المدة الزمنية 3 ساعات.

فيما يؤدي طلاب الشعبة العلمي يوم الخميس 26 يناير الجاري امتحان مادة الأحياء بدءا من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2.30 على أن تكون المدة الزمنية للامتحان ساعتين.