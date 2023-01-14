ملخص أحداث مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17.. تفاقم الأزمة بين فريد وسيران

تصدر مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17 محركات البحث عبر الإنترنت بعد ساعات من عرض الحلقة، مساء أمس على شاشة قناة «ستار TV» التركية، وشهدت الحلقة الجديدة العديد من الأحداث المشوقة خاصة فيما يتعلق بتطورات الأزمة بين «فريد» و«سيران» بسبب إصرارها على العمل دون موافقته لأنها ترغب في الاعتماد على نفسها، وهو ما يضعها في موقف صعب في مواجهته.

أحداث عديدة شهدها مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17، حيث يكتشف «فريد» العديد من الأسرار حول عائلته، بداية من خيانة والده، ولكنها لم نكن الصدمة الوحيدة التي يتعرض لها، حين يعرف أن زوجته «سيران» على علم بالأمر وتخفيه عنه.

تفاصيل أحداث مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17

وخلال أحداث مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17، يبحث «إيفه» عن وجه جديد لمجموعته الجديدة من المجوهرات، ويرى أن «سيران» هي الأنسب وتتدخل «دفني» كوسيط في هذا العمل، وأما رفض «فريد» عمل زوجته، تذهب إلى والدها «كاظم» لاستشارته في الأمر، وعلى الجانب الآخر يحاول «فريد» لإخراج «سيرتر» من حياة «بيلين»، لكن هذه الخطوة ستكون لها نتائج مفاجئة.

قناة «ستار TV» التركية: مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17 الأعلى مشاهدة

وحصل مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17 على تقيمات مرتفعة، وفقا للموقع الرسمي لقناة «ستار TV» التركية، التي تعرض المسلسل على شاشتها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «شكرًا لجميع مشاهدينا الذين جعلونا المركز الأول في الفئات الثلاث».

ومن المقرر أن تذاع الحلقة الـ 18 من المسلسل، يوم الجمعة المقبل 20 يناير في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، ويذاع بعدها المسلسل مترجم باللغة العربية على عدد من المنصات والمواقع المتخصصة في الدراما التركية.