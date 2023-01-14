88 ألف طالب وطالبة يستعدون لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج الأربعاء

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، التي تبدأ في 18 يناير الجاري.

تنسيق بين الجهات المختصة

أكد محافظ سوهاج أهمية التنسيق التام بين كل الجهات المعنية، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، من محيط المدارس، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

88 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بسوهاج

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفاً و691 طالباً وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ11 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

كما أوضح أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة الصحة، مع التعاون مع مديرية الصحة بسوهاج لضمان تغطية كل اللجان.