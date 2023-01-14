«أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية اليوم

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/ 2023، في يومها الأول السبت 14 يناير، من داخل لجان معاهد إدارة أولاد صقر التعليمية الأزهرية للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان الإدارة على الوجه الأكمل، مؤكدا عدم تلقي شكاوى.

التواجد مبكراً في مقر اللجان

وحرص رئيس منطقة الأزهر على ضرورة التواجد مبكراً بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات، متابعاً ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، كما حرص على الإطلاع على محتوى الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوى منها.

منع ظاهرة الغش في الامتحانات

وخلال جولته، شدد رئيس المنطقة على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما شدد على منع ظاهرة الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

كما أكد «الجنيدي» أن غرفة العمليات بالمنطقة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير عملية الامتحانات والرد على أي استفسارات تخص اللجان، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، بينما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان اليوم الأول في مادة الفقه.

ولم تسجل غرف المتابعات أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.