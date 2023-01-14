63 ألف طالب يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي في الدقهلية

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي بمدارس الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023 فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي 63 ألف و775 طالب وطالبة مقسمين إلى «51 ألف و387 طلاب انتظام؛ 2867 طلاب خدمات؛ 9521 منازل».

غرفة عمليات تتابع امتحانات الدقهلية

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل وتتواصل بشكل متواصل ومستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات على الفور حال حدوثها.

توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات

ووجه مديري الإدارات التعليمية وموجهي المواد والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات، وشدد على ضرورة توفير الجو المناسب والجو الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

تفقد لجان مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية

وتفقد ناصر شعبان، لجان مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية لمتابعة سير الامتحانات شملت جولته مدارس «العائلة المقدسة الخاصة ومدرسة سيدي يونس الابتدائية ومدرسة الثورة الابتدائية ومدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط ومدرسة جيهان السادات الثانوية».

واستأنفت الامتحانات اليوم للمرحلة الابتدائية والإعدادية حيث يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائي مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائي مادة الرياضيات ومادة Act ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي مادة العلوم والتربية الفنية.

واطمأن ناصر شعبان، على حسن سير الامتحانات من حيث عدم وجود أخطاء بأوراق الأسئلة والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج وأن اللجان تسير سيرا حسنا.