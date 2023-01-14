إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم

وقع اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بروتوكول تعاون بهدف تحقيق الاستفادة المتبادلة من الكوادر العلمية والفنية ومنظومات التحاليل المعملية والبحثية لكلا الجانبين بما يسهم في مواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات العلمية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي جامعة الفيوم.