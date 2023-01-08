رئيس جامعة حلوان: «واقعة الطالب مريض السكر قيد التحقق ولو ليه حقه هيأخده»

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم الطلاب وتقف بجانهم دوما، للحصول على كامل حقوقهم دون الانتقاص منها في حال أحقيتهم بذلك دون مخالفة القوانين و اللوائح والنظم التي أقرها قانون تنظيم الجامعات، موضحا أن موضوع طالب كلية الحقوق المثار قضيته منذ يومين عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وإشارته إلى منعه من دخول الامتحانات وهو يعاني مرض السكر، قيد التحقيق، متابعا: «الطالب لو له حق هياخده، ومحدش بييجي على حق أي شخص وبندعم الطلاب دوما».

امتحانات التيرم الأول تسير بصورة منتظمة

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، تسير بصورة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بجانب التشديد على تطبيق القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.