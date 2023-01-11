نائب مدير «قصر العيني الجديد»: فحص 21 مليون مواطن في مبادرة «الاعتلال الكلوي»

قال الدكتور وليد البوشي أستاذ جراحة المسالك البولية ونائب مدير مستشفى قصر العيني الجديد «الفرنساوي»، إن اكتشاف الاعتلال الكلوي كان يتم متأخرا، بعد وصول الإصابة للفشل الكلوي وهو ما يتطلب العلاج إما عن طريق الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى، مشيرًا إلى أن الغسيل الكلوي يكلف الدولة أموال طائلة تتراوح بين 96 ألف جنيه و150 ألف جنيه لكل مريض.

وأضاف البوشي في حوار على القناة الثانية المصرية، أن القيادة السياسية كان لديها رؤية حينما وجهت للكشف المبكر على الاعتلال الكلوي بين المواطنين من عمر 25 عاما وحتى 40 عاما، لافتًا إلى أن المقصود بمفهوم الإعتلال الكلوي هو بداية إصابة الكلى بالأمراض وقبل أن تصل الإصابة إلى الفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل الكلى أو زراعتها، لافتًا إلى فحص ما يقارب 21 مليون مواطن من بين 45 مليون مواطن مستهدف من مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وحدات مجهزة لعلاج المرضى مجانًا

وأوضح أستاذ جراحة المسالك البولية، أن الفحص بمبادرة الاعتلال الكلوي يتضمن عمل وظائف كلى وسونار على الكلى، ولدى ملاحظة أي مشكلة في نسيج الكلى أو وظائف الكلى، يتم تحويل المريض إلى وحدات مجهزة للفحص الكلي.

3 مراحل للإصابة بالفشل الكلوي

وكشف البوشي أن المريض يمر بـ 3 مراحل قبل حدوث الفشل الكلوي، وهي المرحلة الأولى وتستهدف المبادرة المرضى بالمرحلتين الأولى والثانية قبل دخولهم لمرحلة الفشل الكلوي وهي المرحلة الثالثة، وهو ما يجنب الفرد الألم الجسدي والنفسي كونه سيصبح إنسان قعيد، إضافة إلى توفير الأموال الطائلة على الدولة، مناشدًا المواطنين بين عمر الـ 25 عاما و40 عاما بالتوجه لأقرب وحدة صحية أو مستشفى حكومي للفحص الطبي والاستفادة من المبادرة مجانًا.

وأكد أنّ القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بصحة المرأة، كونها ليست فقط نصف المجتمع بل هي المجتمع بأكمله، لافتًا إلى إطلاق العديد من المبادرات التي استهدفت صحة المرأة، منها المبادرات الخاصة بالصحة العامة للمرأة، ويتم خلالها الكشف عن الأمراض السارية كالضغط والسكري والسمنة وفيروس سي، موضحا استفادة 23 مليون أمراة من هذه المبادرة بكافة ربوع مصر.

فحص 60 مليون شخص في مبادرة الكشف عن فيروس سي

وأوضح أنّ مباردة الكشف عن فيروس سي، تضمنت فحص 60 مليون شخص، وعلاج 4 ملايين مواطن تم شفائهم تمامًا، إذ أن 14% من تعداد السكان بمصر كان يحمل فيروس سي، وهو ما تم التغلب عليه، وحصلت مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية تفيد خلوها من فيروس سي، وهي شهادة الأولى من نوعها جعلت مصر قبلة للسياحة العلاجية للمواطنين العرب والأجانب للعلاج من الفيروس.

مبادرة الأم والجنين

وأشار نائب مدير مستشفى قصر العيني الجديد، إلى وجود مبادرة أخرى للمرأة المصرية وهي مبادرة الأم والجنين، تستهدف السيدات الحوامل، يخضغوا خلالها للفحوصات اللازمة لصحة المرأة مثل قياس ضغط الدم والسكري، ومتابعة الأم شهريًا، وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الولادة منها الكشف عن فيروس سي والأمراض المعدية كالزهري، وتستمر متابعة المرأة لمدة 42 يوم بعد الولادة أي طوال فترة النفاس، والإطمئنان عليها هي والطفل والحصول على العلاج اللازم مجانًا، إضافة إلى الكشف عن ضعاف السمع بين الأطفال، وتركيب قوقعة مجانًا للأطفال المحتاجين، مشيرا إلى إمكانية استفادة كافة السيدات من هذه المبادرات عبر أكثر من 4000 وحدة صحية بمختلف ربوع مصر وسيارات متنقلة بالمناطق النائية والنجوع والواحات.