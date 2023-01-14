الغردقة قبلة السياحة.. لعب وضحك على الشواطئ من الصباح حتى الغروب (صور)

شهدت محافظة الغردقة اليوم، طقسا معتدلا اليوم، إذ الشمس المشرقة والأجواء الدافئة نهارا، وبلغت درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى إلى 11 درجة مئوية ليلا، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وبشأن ذلك، قال صلاح الديب مسؤول بأحد الفنادق بالغردقة في تصريحات صحفية، إن السياح استمتعوا اليوم، بطقس الغردقة المعتدل والأجواء الدافئة على الشواطئ، بالمرح وممارسة الألعاب الرياضية ومسابقات ترفيهية وفقرات متنوعة بمشاركة فرق الأنيميشن، وذلك بدءا من الصباح وحتى غروب الشمس.

الغردقة مقصد شتوي

ومن جهة أخرى، قال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن أجواء الغردقة الدافئة تجذب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، إذ يأتي السياح شتا إلى الغردقة هروبا من الأجواء الباردة في المدن الأوروبية، والتي تصل فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

وأكد في تصريحات لبوابة الوطن، أن الغردقة مقصد سياحي شتوي هائل، ووجهة سفر عالمية للعديد من السائحين الأجانب من جميع دول العالم، لافتا إلى انتعاش السياحة في الغردقة شتاء.