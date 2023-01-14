كراسة شروط شقق سكن مصر 2023 pdf لحجز 8660 وحدة في 11 مدينة جديدة

كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن كراسة شروط شقق سكن مصر 2023 pdf، ضمن المرحلة التاسعة والخاصة بطرح 8660 وحدة، بمدن أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبورالجديدة، والشروق، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وغرب قنا.

وذكرت الوزارة، أن التخصيص ضمن كراسة شروط شقق سكن مصر 2023 pdf بأسبقية الحجز من خلال الإنترنت على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان، من خلال هذا الرابط https://www.hdb-reservation.com/.

كراسة شروط شقق سكن مصر 2023 pdf

وأوضحت الوزارة أن كراسة شروط شقق سكن مصر 2023 pdf، يتم بدء التسجيل بها على الموقع الالكتروني اعتبارًا من غد الأحد.

شروط شقق سكن مصر 2023

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- يجب أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- يجب أن يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع ضمن شقق سكن مصر 2023 مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- في حال التقدم على شقق سكن مصر 2023 والحصول عليها وإجراء مخالفة الهدف الرئيسي من الوحدة وهو السكن، يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبية أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث يتم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.