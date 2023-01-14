تجديد حبس المتهمين بقتل طالب في الإسماعيلية 15 يوما

أمرت نيابة الإسماعيلية اليوم السبت، بتجديد حبس قاتلي طالب الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اعتراف المتهمين بتفاصيل ارتكابهما للجريمة خلال الأيام الماضية.

مشادة بين المجني عليه والمتهمين

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن مشادة نشبت مع المجني عليه و4 أشخاص آخرين بسبب تواجدهم مع فتاة قرب منزلهم بشارع العلاقمة في منطقة حي السلام بالإسماعيلية.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة وقيامه بطعن المجني عليه «محمود فهمي»، 15 سنة، بطعنة نافذة وصلت إلى القلب، ما أدى إلى وفاته في الحال، فيما أصيب صديقه بطعنات نافذة نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

المتهمون مثلوا الجريمة

واعترف المتهمون بتفاصيل ارتكابهم لجريمة مقتل طالب الإسماعيلية خلال التحقيقات بعد إرشاد المتهم الأول عن مكان إخفاء سلاح الجريمة وضبطه، فيما تم ضبط 3 متهمين آخرين شاركوا في ارتكاب الواقعة.

واصطحب فريق من النيابة العامة بحراسة مشددة من رجال مباحث الإسماعيلية المتهمين إلى مكان الواقعة لتمثيل الجريمة وكشف كافة تفاصيلها.

محام: جناية قتل تستحق أقصى عقوبة

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن الواقعة تعتبر جناية قتل مكتملة الأركان، ستقضي فيها المحكمة بأقصى عقوبة على المتهمين لوجود سلاح أبيض في الواقعة استخدمه المتهم عن قصد لقتل المجني عليه.

وأضافت أن مكان الجريمة أيضا على يعد خطوات من منزل المجني عليه، أي أنه لم يتحرك للتشاجر مع المتهمين لو الاعتزاء عليه، وإنما هم من تحركوا له لضربه وقتله أمام منزله.