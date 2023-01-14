ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه في الإسماعيلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في القبض على 3 عناصر إجرامية خطرة ضُبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرات قبل بيعها في الأسواق.

ورصد ضباط مكافحة المخدرات نشاط المتهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، في الاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع، وخاصة مخدري الهيروين والشابو خلال الفترة الماضية.

تحديد المتهمين

ورصدت مأمورية مكبرة لضباط مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأمن المركزي، تحرك المتهمين خلال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهم كمية من المخدرات.

ونجحت المأمورية في في ضبط كمية كبيرة من الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام وكمية كبيرة من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 500 جرام ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهواتف محمولة.

وتحفظت الشرطة على المواد المضبوطة والتي قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (3,000,000 جنيه - ثلاثة ملايين جنيه تقريباً)، فيما اعترف المتهمون بعد مواجهتهم بالمضبوطات والتحريات بحيازة المخدرات بغرض الاتجار.

وتكثف الإدارة العامة للمخدرات من حملاتها على مدار الفترة الحالية لضبط التشكيلات العصابية والمتهمين بالاتجار في المخدرات ومنع بيعها في الأسواق.

محام: العقوبة قد تصل للمؤبد

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن محكمة الجنايات في الفترة الحالية تصدر أحكاما صارمة في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة لما تمثله من خطر على المجتمع.

وأضافت أن المتهمين قد يواجهون عقوبة مشددة لوجود سجل جنائي لهم وسبق اتهامهم ومحاكمتهم في قضايا اتجار سابقة، وهو ما يؤكد عدم رأفة المحكمة بهم.