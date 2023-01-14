سناء منصور في عيد قناة «DMC» السادس: سنبقى عائلة واحدة.. وربنا يشفي «صاحبة السعادة»

قدمت الإعلامية سناء منصور، فعاليات احتفالية مرور 6 سنوات على انطلاق قناة «DMC»، إذ قالت: «النهاردة بنحتفل بسنة جديدة، وخطوة عزيزة في DMC، هنفضل دائمًا عائلة واحدة والناس جزء منها، كلنا بنعدي الصعاب مع بعض، وبنحتفل مع بعض كل المناسبات الجديدة».

سناء منصور: في «DMC» نشعر أننا عائلة واحدة

وأضافت الإعلامية: « بنشوف هنا ضيوف في كل المجالات، إحنا بنشعر أننا عائلة واحدة، حتى ديكور القناة كأننا قاعدين في البيت، إحنا بنشكر كل الناس اللي ساهمت في تقديم هذه القناة العائلية الجميلة، نشكر كل اللي اقترحوها ونفذوها وخططوا ليها».

سناء منصور تشكر إسعاد يونس وتتمنى لها الشفاء العاجل

ووجهت سناء منصور، التحية والتقدير للإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، متمنية لها الشفاء العاجل قائلة: «كل أمنياتنا بالشفاء العاجل لسفيرة السعادة إسعاد يونس، نتمنى لها العودة بكل صحة وسعادة، وإن شاء الله تكون سنة خير على عائلة DMC».