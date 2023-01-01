سناء منصور تتمنى الشفاء العاجل لإسعاد يونس: «إن شاء الله تنوري DMC تاني»

أعربت الإعلامية سناء منصور، عن تمنيها بالشفاء العاجل للإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، على قناة dmc.

وقالت منصور، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc: «ألف سلامة يا إسعاد، وترجعي تنوري الشغل وقناة dmc مرة أخرى، لا تقلقي بشأن تغيير المفصل، أنا أستاذتك في الجزئية دي لأني وقعت وعملت العملية مرتين».

وأضافت الإعلامية: «أتمنى أن تعودي في غضون شهر، وتنوري الدنيا في dmc، عندي نصيحة لكِ يا إسعاد لأنني مررت بتجربتك، اهتمي بالعلاج الطبيعي حتى لا تكرري أخطائي، حمدا لله على سلامتك يا جميلة، وأتمنى أن تعودي إلينا مرة أخرى حتى تجعلي حياتنا مبهجة ومليئة بالسعادة مثلما عودتينا في السنوات الماضية».

دعوات بالشفاء

وقالت الإعلامية شيرين عفت: «منذ أن عرفنا بإصابة الأستاذة إسعاد يونس، فإن الجميع يدعو لها بالشفاء حتى تعود إلينا مرة أخرى، وعدد كبير من الفنانين كتبوا لها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدعون لها بالشفاء العاجل ويتمنون لها السلامة، ألف مليون سلامة من كل حد أسعدتيه وفرحتيه ورجعتي له لحظات قديمة وحلوة».