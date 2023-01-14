«مسلم» و«بسيوني» يحضران احتفالية «DMC» في عيدها السادس

احتفلت قناة «DMC»، بالذكرى السادسة على انطلاقها بحضور مقدمي البرامج التليفزيونية بالقناة، وعددًا من العاملين والمخرجين، إذ قدمت الاحتفالية الإعلامية القديرة سناء منصور مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، بينما حضر الاحتفالية محمود مسلم رئيس شبكة قنوات «DMC»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، نائب رئيس شبكة قنوات «DMC».

وقدمت الإعلامية سناء منصور، في حديثها الشكر والتقدير والتحية للإعلامية القديرة والفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، متمنيه من الله عز وجل الشفاء العاجل لها ودوام الصحة والعافية، وعودتها سريعًا لاستكمال حلقاتها التليفزيونية الممتعة، إذ جاء أول سؤال خلال الاحتفالية «من هو ضيف إسعاد يونس في ختام عام 2022»، ومن المقرر أن من يجيب عن هذا السؤال سيفوز بجائزة.

وهنأت الإعلامية أية جمال الدين مذيعة برنامج «8 الصبح» المشاهدين والعاملين بفضائية «DMC»، بمناسبة عيد ميلاد المحطة التليفزيونية، متابعة «كل سنة وDMC دايمًا متألقة وكبيرة وناجحة».