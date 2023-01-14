رئيس جامعة بنها: مساحة القمح المنزرعة في العام الجاري وصلت لـ60 فدانا

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها اليوم السبت، أعمال رش مغذيات محصول القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر، يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته أن المساحة الجديدة المنزرعة بالقمح هذا العام وصلت إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدانا في العام الماضي باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تساهم في سد العجز في الفجوة الغذائية لدى مواطني محافظة القليوبية، مشيراً إلى أن نوع التقاوي المستخدم هذا العام قادر على الإنتاج في الظروف الصعبة وسلالة جديدة محسنة وراثياً ومناسبة للمناخ المصري.

مشروع الصوب الزراعية

من ناحية أخرى، شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه مشروع الصوب الزراعية والتي تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوي، موجهاً بالعمل على مضاعفة إنتاج الصوب وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائي.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي، إنه جرى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171 وسخا 95، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجى من القمح.

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري

في سياق متصل، أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها اليوم السبت جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الزراعة، والطب البيطري بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، ووكلاء الكليتين.

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه قاعات الامتحانات والمدرجات، كما حرص رئيس الجامعة خلال الجولة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مشيداً بدور إدارة الكليتين في تحقيق الانضباط والانتظام وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة يرافقه عميد كلية الطب البيطري أعمال التطوير التي تجرى داخل معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية لطلاب الكلية.