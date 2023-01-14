عاجل.. «التعليم» تمد امتحانات المصريين بالخارج للساعة 8 مساء بتوقيت كل دولة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية، حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت كل دولة، طوال أيام الامتحانات.

وقال الوزير، في بيان، إنه سيجري الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات يجري اتخاذها لصالح الطلاب فيما يخص امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، وفقا للتقارير التي سترد، وذلك من خلال المنصة الرسمية لـ «أبناؤنا في الخارج».