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عاجل.. «التعليم» تمد امتحانات المصريين بالخارج للساعة 8 مساء بتوقيت كل دولة

كتب:

أميرة فكري
11:23 ص | السبت 14 يناير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية، حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت كل دولة، طوال أيام الامتحانات.

وقال الوزير، في بيان، إنه سيجري الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات يجري اتخاذها لصالح الطلاب فيما يخص امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، وفقا للتقارير التي سترد، وذلك من خلال المنصة الرسمية لـ «أبناؤنا في الخارج».

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بقلم أميرة فكري