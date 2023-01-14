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الإعلامية جاسمين طه: جوائز عينية في احتفالية مرور 6 أعوام على انطلاق قناة «DMC»

كتب:

هاجر عمر
03:39 م | السبت 14 يناير 2023
الإعلامية جاسمين طه

الإعلامية جاسمين طه

قالت الإعلامية جاسمين طه إنَّ برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يعرض عبر قناة  «DMC» هو برنامج لكل الأسرة المصرية، متابعة أنَّ حلقة اليوم تتضمن احتفالية بعيد ميلاد القناة على مدار اليوم بأكمله، لافتة إلى أنَّ الاحتفال لا يقتصر فقط العاملين بالمحطة بل المشاهدين أيضًا كونهم السبب في وجود الإعلاميين وحضورهم بفضل متابعتهم المستمرة للقناة.

مفاجآت وجوائز في احتفالية عيد ميلاد قناة «DMC» 

وأضافت الإعلامية، في حديثها خلال احتفالية فضائية «DMC» بمناسبة مرور 6 أعوام على انطلاقها، أنَّ القائمين على بفضائية DMC دائمًا ما يجتهدون لتقديم أفضل ما لديهم، كاشفة أنَّ احتفالية اليوم ستشمل العديد من المفاجآت والجوائز.

هدايا عينية في احتفالية «DMC»

وتابعت جاسمين طه أنَّ شركة شركة «Rush Brush» ستقدم 15 جائزة، كما ستقدم شركة «راية» 10 جوائز بمناسبة عيد ميلاد قناة «DMC»، مبينة أنَّه على المشاهدين الإجابة على الأسئلة التي سيتمّ طرحها خلال الاحتفالية والاتصال على الأرقام التي ستظهر على الشاشة.

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