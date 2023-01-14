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إيمان الحصري: قناة «dmc» تقدم برامج تحب الأسرة المصرية مشاهدتها

كتب:

هاجر عمر
03:31 م | السبت 14 يناير 2023
الإعلامية إيمان الحصري

الإعلامية إيمان الحصري

قالت الإعلامية القديرة سناء منصور، إنها ترغب في الترحيب بالإعلامية إيمان الحصري، التي افتقدها الإعلاميون والقائمون بفضائية «DMC» على مدار شهور، لتعود وتنور الشاشة مرة أخرى، «حمد لله على السلامة يا إيمان».

dmc استهدفت من البداية أن تكون قناة الأسرة المصرية 

ووجهت إيمان الحصري الشكر للإعلامية سناء منصور على كلماتها الطيبة خلال احتفالية «dmc» بمرور 6 سنوات على إطلاقها، كما وجهت التهنئة لجميع العاملين بالمحطة، وللجمهور المصري ومشاهدي «dmc»، لافتة إلى أن انطلاق المحطة استهدف منذ البداية أن تكون قناة للأسرة المصرية.

وأوضحت «الحصري»، أن كل ما تتم مشاهدته على شاشة «dmc» هو انعكاس محبة العائلة الموجودة بالمحطة، وأن المحطة تبدأ مع العائلة منذ الصباح الباكر مع برنامج صباحي، إضافة لوجود برنامج ثقافي وديني، فضلًا عن برامج ترفيهية ومسائية.

«dmc» بها كافة البرامج التي تحب أن تشاهدها أي أسرة مصرية

وذكرت الإعلامية إيمان الحصري أن محطة «dmc» بها كافة البرامج التي تحب أن تشاهدها أي أسرة مصرية، أو تهتم بها، متابعة «الحمد لله على مدار 6 سنوات استطاع القائمون على المحطة تقديم شئ محترم، اجتهدنا في ده أنا وزمايلي على قد ما قدرنا، وإن شاء الله في السنوات المقبلة نجتهد أكتر ونقدم أفضل».

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