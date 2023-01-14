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الشاعر تامر حسين مع مصطفى عمار الليلة بملعب الفن على ON SPORT FM

كتب:

محمد أيمن سالم
06:46 م | السبت 14 يناير 2023
الشاعر المتميز تامر حسين

الشاعر المتميز تامر حسين

يحل الشاعر المتميز تامر حسين كضيف لأول مرة بملعب الفن على راديو ON SPORT FM، الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار وبرنامجه «ملعب الفن».

يتحدث حسين ويكشف لـ«ملعب الفن»، عددًا من الكواليس والأسرار في رحلته مع الكتابة وتأليف الأغاني، وكيف بدأت علاقته بعمرو دياب، مرورًا بالنجوم الكبار، أمثال حماقي، تامر حسني، حسين الجسمي وآخرين.

كما يكشف «حسين»، عن رأيه عن أهم شعراء جيله والشعراء الذين سبقوه، وأهم الملحنين والموزعين في مشواره، وما الدرس الذي تعلمه طوال رحلته.

كما يتطرق للحديث عن جوائزه وتكريماته الكثيرة من مهرجانات عديدة، كما يتحدث عن أغانيه الجديدة للعام الجديد 2023 يا رب تكون بخير للنجم حسين الجسمي، بتفتكرنى ساعات، حبينا، أنت الأصل للنجم رامي صبري.

يذكر أن برنامج ملعب الفن من تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو ON SPORT FM.

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