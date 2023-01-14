مديرة أعمال جورج وسوف تكشف حقيقة اعتزاله: يمر بحالة نفسية سيئة

كشفت مايا مطر مديرة أعمال الفنان السوري جورج وسوف حقيقة اعتزاله بسبب حزنه على وفاة نجله «وديع» الذي رحل عن عالمنا نتيجة تأثره بوعكة صحية شديدة.

وقالت مايا مطر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وسلطان الطرب جورج وسوف لم يتخذ قرار الاعتزال وأبدت استياءها من مروجي هذه الشائعات.

جورج وسوف يمر بحالة نفسية سيئة

كما كشفت مايا أن جورج وسوف يمر خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة بعد فقدان نجله.

وكانت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، تحدثت عن اعتزال الفنان جورج وسوف، بعد وفاة نجله «وديع»، خلال الأيام القليلة الماضية، إثر وعكة صحية شديدة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في بيروت.

اعتزال جورج وسوف

وقالت هنادي عيسي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه، لأنه لن يتحمل سماع لقب «أبووديع» أثناء الغناء على المسرح.

وأضافت أن المقربين من جورج وسوف، يحاولون إثناءه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله والاستمرار في الغناء.