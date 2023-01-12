مقرئ عزاء نجل جورج وسوف لـ«الوطن»: أديت واجبي بقراءة القرآن

تصدر الشيخ ياسر الصالح، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تلاوته لآيات من القرآن الكريم في عزاء وديع وسوف، نجل الفنان السوري جورج وسوف، بقرية الكفرون في سوريا.

تعليق ياسر الصالح علي قراءته القران بعزاء وديع جورج وسوف

كشف الشيخ ياسر الصالح لـ«الوطن»، تفاصيل جديدة عن ظهوره في عزاء وديع جورج وسوف قائلاً: من الواجب على كل مسلم، قراءه القرآن الكريم في مثل هذه اللحظات، وأنه كان جالسا بجانب المطران، الذي قرأ جزءا من الإنجيل المقدس.

وأضاف الصالح، انهم متأخون ومتحابون في بلاد الشام، لا فواصل ولا فوراق، ويجتمعون تحت راية المحبة والسلام، متابعًا:«القرآن كتاب الله من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم».

ياسر الصالح يقرأ القرآن في عزاء نجل جورج وسوف

وكان الشيخ ياسر الصالح، ظهر في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للإعلامي السوري ماجد العجلاني عبر موقع التواصل الاجتماعي، وهو يقرأ القرآن من داخل عزاء وديع جورج وسوف، وقال: «جورج طلب مني قراءة آيات مُعينة من سورة مريم، وكان يُردد معي بصوتٍ خافت، فهو يحفظها جيدًا، كما أنه كان يقرأ بقامات معينة».