أحزان الوسط الفني في أول أيام 2023.. جورج وسوف وريم البارودي وطارق لطفي

خيَّم الحزن على الوسط الفني في مصر والوطن العربي، بعد وجود عدد من حالات الوفاة، لأقارب فنانين يحظون بقاعدة جماهيرية، حيث جاءت تلك الفواجع في الأيام الأولى من عام 2023، بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ويُعتبر وفاة ابن جورج وسوف، من أبرز الفواجع التي تسببت في إصابة قطاع ضخم من الجمهور بحالة حزن شديدة، فضلًا عن وفاة والدة طارق لطفي، وكذلك وفاة والد الفنانة ريم البارودي، حيث تستعرض «الوطن» التفاصيل في هذا التقرير التالي:-

- وديع جورج وسوف

يوم 6 يناير، رحل الابن الأكبر للفنان جورج وسوف، «وديع» في أحد المستشفيات داخل لبنان، حيث رحل عن عالمنا إثر حدوث مضاعفات شديدة عقب خضوعه لعملية تكميم المعدة، وظل لأيامٍ داخل المستشفى، فقد كشف الإعلامي اللبناني نيشان، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة «وديع» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، «حدثت له مضاعفات ونزيف بالأمعاء، وانتقل على إثرها للعناية الفائقة، ولكن تفاقم الوضع، ولم ينجُ بالرغم من محاولته للمقاومة».

الشائعات طاردت جورج وسوف، فور انتشار نبأ وفاة نجله، حيث ترددت أخبار حول إصابته بحالة انهيار شديدة ودخل المستشفى على إثر ذلك، الأمر الذي نفته مديرة أعماله في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، كما حرص أبو وديع خلال مراسم العزاء على الاستعانة بقارئ للقرآن الكريم، لقراءة ما تيسير من آيات قرآنية، وهو الأمر الذي حظى بإعجاب قطاع كبير من الجمهور.

- والدة طارق لطفي

يوم 5 يناير، رحلت عن عالمنا والدة الفنان طارق لطفي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، وترددت على دخول المستشفى طوال هذه الفترة، إلى أنّ أعلن ابنها، نبأ وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ قال: «أمي الغالية في ذمة الله.. أرجو الدعاء».

وحرص عدد من زملاء الفنان طارق لطفي، على دعمه ومساندته في ذلك المصاب الأليم، وتقديم واجب العزاء، لعل أبرزهم أشرف زكي، ياسر جلال، أحمد السقا، أمير كرارة، عمرو يوسف، أنوشكا، نشوى مصطفى وآخرين.

- والد ريم البارودي

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، رحل عن عالمنا مجدي البارودي، والد الفنانة ريم البارودي، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيبت ابنته بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم الجنازة التي خرجت عقب ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر، فيما حرصت الفنانة زينة على مواساتها ومساندتها، وشاركتها صلاة الجنازة.