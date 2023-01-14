مفاجآت على الهواء.. «DMC» تحتفل بعيد ميلادها السادس

انطلقت في تمام الثانية ظهر اليوم، الاحتفالية السنوية بعيد ميلاد قناة dmc، التي أتمت 6 سنوات؛ لتحصل في غضون هذه المدة على لقب «قناة الأسرة المصرية»، بسلسلة من البرامج المنوعة التي تلبي احتياجات كل فئات المجتمع المصري والمشاهد العربي.

لم يخل اليوم المفتوح الذي أعلنت عنه شبكة dmc من مفاجآت ومفارقات؛ بدت المفاجآت في عدد من الجوائز واللقطات الإنسانية التي تبادلها المذيعون على الهواء خلال احتفالية شارك فيها كل مذيعي القناة انتهت بتقطيع تورتة عملاقة مع كل العاملين في القناة أمام الكاميرات وخلفها.

سناء منصور تهنئ المشاهدين

واستهلت الإعلامية الكبيرة سناء منصور اليوم المفتوح للقناة، بتهنئة كل المشاهدين والعاملين في القناة والمذيعين ومؤسسي الشبكة وحتى من غادروها للعمل في أماكن أخرى، هنأتهم جميعا بعيد ميلاد القناة السادس، معبرة عن قيمة هذا المولود في حياتها المهنية، وعلاقتها بكل فريق العمل، وقالت عن بعضهم اكتشافها، والبعض الآخر تلاميذها، فيما خصت الإعلامي رامي رضوان بوصف خاص وقالت عنه «ابني البكري».

سناء منصور تتمنى الشفاء العاجل لإسعاد يونس

ووجهت الإعلامية الكبيرة سناء منصور التحية والتمنيات بالشفاء للإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، التي أجرت جراحة طارئة في المفصل خلال الفترة الماضية، متمنية لها العودة سريعا لجمهورها وبرنامج صاحبة السعادة، كما رحبت سناء منصور بعودة الإعلامية إيمان الحصري، ويعتبر ظهور إيمان في الاحتفالية إحدي مفارقاتها المبهجة، إذ حضرت إيمان آخر احتفالية للقناة قبل عامين، بعدها تعرضت لأزمتها الصحية، وصادف غيابها فترة كورونا التي لم تحتفل فيها القناة بعيد الميلاد، ليعود الطقس السنوي مع عودة إيمان، التي حملت كلمتها معاني تقدير كثيرة للجمهور والقناة وفريق العمل وروح العائلة التي تسود المكان.

واستمرت حالة البهجة على الهواء قرابة النصف ساعة، قدمت فيها سناء منصور كل زملائها المذيعين، واصفة كل منهم بالصفة الأقرب إليه بعد وصف الزميل القدير، ليمازحها الإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة قائلا لها: أنا داخل الجمعية بنفرين يا أستاذة، برنامج الحق المبين ووحدة الوثائقيات التي بدأت من خلال DMC وفي العمل الوثائقي لا بد لنا من وثيقة تاريخية قوية نثبت بها كلامنا، وحديث حضرتك في حقي هو وثيقة أشرف باستخدامها طوال حياتي.

واسترسلت الإعلامية الكبيرة سناء منصور في الاحتفال والاحتفاء بقامات القناة ونجومها، لتختتم والمذيعين حالة البهجة على الهواء بتحية محمود مسلم رئيس شبكة تليفزيون DMC والكاتب الصحفي يسري الفخراني رئيس قطاع الدراما واللواء ثروت درويش رئيس الشؤون الإدارية والأمن ومحمود بسيوني نائب رئيس الشبكة، وكل النجوم خلف الكاميرا من مخرجين وإعداد ومصورين وفنيين، وقالت في مدح جهودهم: إحنا من غيركم ولا حاجة.. ثم دعت الجميع للحظة تقطيع التورتة والتقاط الصورة الجماعية في جو عائلي مبهج.