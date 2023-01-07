إعلاميون وقنوات فضائية: مقالات «البابا» والقيادات الدينية سر تميز عدد «الوطن» عن المسيح

استعرض عدد من القنوات الإخبارية المصرية والعربية ملف جريدة الوطن الصادر اليوم، والذى خصصته الجريدة للحديث عن السيد المسيح فى ذكرى مولده، حيث أشاد برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، بعدد جريدة «الوطن»، المخصص بالكامل للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وعلقت مقدمة البرنامج على عدد «الوطن»، قائلة: «صحيفة الوطن المصرية نشرت ملحقاً خاصاً فى عددها الصادر اليوم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة تحت عنوان: المسيح رسالة الحب الخالدة، الذى تناول رسائل الراعى الصالح».

«القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز والعربية» تستعرض «الوطن» على شاشاتها ومنصاتها

وأوضحت أن العدد تضمّن مقالاً خاصاً لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حمل عنوان «فى عيد الميلاد كن ولوداً مثمراً»، فضلاً عن الحديث عن بيت العائلة باعتباره نموذجاً مصرياً فريداً للتعايش المشترك ووثيقة الفاتيكان والأزهر لتعايش البشرية. ولفتت إلى أن عدد «الوطن» تضمّن تصريحاً لشيخ الأزهر متحدثاً عن السيد المسيح، قال فيه: «موعظة الجبل دستور أخلاقى، تدمع عينى عندما أقرأها»، وتأكيده أن التهنئة بعيد الميلاد من تعاليم الدين الإسلامى الحنيف.

فيما احتفى برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، بعدد جريدة «الوطن»، وقالت الإعلامية منة فاروق تعليقاً على عدد جريدة الوطن اليوم إنه لأول مرة فى الصحافة اليومية تخصص جريدة عدداً بالكامل بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، واصفة العدد بـ«حاجة محترمة». وأضافت أنَّ العدد يحتوى على العديد من الملفات والموضوعات، أبرزها مقال البابا تواضروس الثانى، بعنوان «كن ولوداً ومثمراً».

ولفتت إلى أن الجريدة احتوت على ملفات أخرى بعنوان «من وادى النطرون إلى جبل الطير إلى دير الأنبا سمعان.. محافظات مصر تحتفل بعيد الميلاد»، كما احتوت على ملف عن عظة الجبل «رسائل الراعى الصالح لخلاص البشرية»، مبينة أن العدد مميز نظراً للتنويع الذى يحتويه.

كما احتفت قناة العربية بالعدد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشرت القناة عدد الجريدة وعلقت بقولها: «المسيح كلمة الله إلى البشر.. عنوان مانشيت صحيفة الوطن المصرية احتفالاً بميلاد السيد المسيح».

وقال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع «مبتدا»: «صحيفة الوطن بتنشر عدد خاص كامل عن سيدنا المسيح فى ذكرى مولده، وده بيقول إن الإعلام المصرى بخير وبيقوم بدوره فى ترسيخ أسس المواطنة والتعايش.. بالروح الجميلة دى هنعدى أى صعب لأن المواطنة أساسها إننا نحترم بعض ونحافظ على بعض وعلى بلدنا».

«السمرى»: عدد تاريخي لكتيبة من الموهوبين

كما أشاد وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، بالعدد الخاص، قائلاً: «هنيئاً لكتيبة صحيفة الوطن على فكرة ملف عدد بالكامل عن السيد المسيح فى احتفالات عيد القيامة المجيد».

وكتب «السمرى»، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «الصحافة بنت الفكرة، والفكرة بنت الموهبة، فهنيئاً لزملائى الموهوبين فى الوطن.. عدد المسيح تاريخى يستحق الاقتناء».

كما أشاد الكاتب الصحفى محمود العسقلانى بعدد «الوطن» عن المسيح واصفاً إياه بالتاريخى.