عمل تنتظر الفنانة إلهام عبد البديع عرضه الفترة المقبلة

تصدرت الفنانة إلهام عبد البديع تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مؤخرا في أحد البرامج الفنية والإدلاء بعدد من التصريحات، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن جديدها في عالم الفن.

وبالفعل كانت قد انتهت الفنانة إلهام عبد البديع مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها في مسلسل عالم تاني والذي تشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة رانيا يوسف.

إلهام عبد البديع تشارك في مسلسل عالم تاني

وتنتظر الفنانة إلهام عبد البديع خلال هذه الفترة عرض مسلسل عالم تانى ليكتشف الجمهور من خلاله الشخصية الجديدة التي تقدمها، وبالفعل كان قد تحدد له موعد عرض مع بداية هذا العام 2023 ولكن تم تأجيله وسيتم عرضه يوم 28 يناير.

يذكر أن مسلسل عالم تاني يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم رانيا يوسف وفراس سعيد وفريال يوسف ونضال الشافعي وسميرة صدقي وديانا هشام ومروة عبد المنعم وأيمن عزب وحسام فارس وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إسلام يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.