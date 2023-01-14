إنقاذ 6 عاملات بمصنع بعد استنشاق غاز الكلور في الإسكندرية.. حالتهن مستقرة

أصيبت عدد من الفتيات بأحد المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، باختناق نتيجة استتنشاق غاز الكلور عقب وقوع تسريب للغاز بداخل المصنع، وجرى نقلهن إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لتلقي العلاج اللازم واستقرار حالتهن.

وبفحص حالة المصابين تبين وجود 6 فتيات تعرضن لاختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور المتسرب، وجرى نقلهن إلى إحدى المراكز الطبية الخاصة، وعلاجهن بعد خضوعهن لإجراءات طبية، وجرى إنقاذهن ووضعهن تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهن الصحية، والسماح بخروجهن.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بوجود حالة تسرب غاز للكلور وذلك فى أحد مصانع المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة، غربي المحافظة، ووجود حالات إصابة لعدد من الفتيات نتيجة استنشاق غاز الكلور.

تفاصيل إصابة 6 فتيات في اختناق تسريب غاز

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة برج العرب رفقة سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب وتبين صحة البلاغ، وحدوث تسرب لغاز الكلور في المصنع محل الواقعة ووقوع عدد من حالات الإصابة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المعنية حيال الواقعة، وبدأت التحقيق لمعرفة أسباب حدوث تسريب لغاز الكلور مع طلب عرض ملف المصنع من جهاز مدينة برج العرب، وذلك لبدء مراجعة كل الاشتراطات اللازمة وتطبيق إجراءات السلامة المهنية.