أستاذ هندسة بترول لقناة الحياة: اكتشاف الحقل الجديد يتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ اكتشاف حقل الغاز الطبيعي شرق دمنهور، يتميز بأنه يقع في منطقة بالقرب من البنية التحتية الموجودة بالفعل، لذلك من الممكن تطوير الاكتشاف بسرعة، وتوصيله بالشبكات الرئيسة للغاز الموجودة في شمال الدلتا البرية، لأن حقل أبو ماضي متصل بهذه الشبكة، وهو ما يضيف موارد غاز إضافية.

وأضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة»، على قناة «الحياة»، أن الإعلان عن هذا الاكتشاف، يأتي تزامنا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، فقد كان الألف متر المكعب منذ 14 شهرا حوالي 200 دولار، مقابل 3000 إلى 3500 دولار في الوقت الحالي، وبالتالي فإن حقل الغاز الجديد إضافة للاقتصاد المصري بشكل واضح.