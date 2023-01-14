رحمة خالد وسامح حسين يحتفلان بالعيد السادس لـ«dmc» مع أطفال دار أيتام «فيديو»

احتفل الفنان سامح حسين، والإعلامية رحمة حسن، بالعيد السادس لقناة «dmc» في إحدى دور الأيتام.

سامح حسين: مبسوط جدا إني مشارك في احتفالات قناة DMC

وقال الفنان سامح حسين: «أنا أسيب الدنيا كلها عشان أساعد إن الناس تتبسط وياسلام بقى لو أيتام دي أحلى حاجة ممكن أعملها»، متابعا: «أنا مبسوط جدا إني مشارك في احتفالات قناة DMC ومبسوط أكتر إني بشارك في إسعاد الناس ونشر الخير والمحبة».

أجواء الاحتفالات

وشارك سامح حسين ورحمة حسن الأطفال الأيتام أجواء الاحتفالات من خلال توزيع الهدايا على الأطفال وتناول التورتة وإضاءة الشمعة السادسة لقناة dmc في جو من المحبة والبهجة الأسرية.