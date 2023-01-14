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قناة الحياة تعرض تقريرا عن مبادرة «خيرك سابق» لدعم 5 ملايين أسرة

كتب:

شريف سليمان
07:43 م | السبت 14 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرض برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أكبر مبادرة إطعام تحت شعار خيرك سابق لدعم 5 ملايين أسرة مستفيدة طوال العام».

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأولى بالرعاية، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة الإطعام.

كارت الخير 

وتُطلق المبادرة تحت عنوان خيرك سابق، ضمن جهود التحالف لدعم الدولة من أجل الحماية الاجتماعية، كما أن 5 ملايين أسرة مصرية تستهدف المبادرة دعمهم خلال العام، إذ يعتبر كارت الخير من أهم آليات المبادرة، وتستطيع الأسرة شراء مستلزمات غذائية بحد أقصى 500 جنيه.

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«التحالف الوطني» يطلق مبادرة إطعام «خيرك سابق» لدعم 5 ملايين أسرة
بقلم شريف سليمان