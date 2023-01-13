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مستفيدة من خدمات التحالف الوطني لقناة الحياة: المحاضرات والتدريبات وفرت علينا الكثير

كتب:

محمد عزالدين
05:48 م | الجمعة 13 يناير 2023
سيدات قرية العمودين بالمنيا

سيدات قرية العمودين بالمنيا

قالت إحدى المستفيدات من خدمات الهيئة القبطية الإنجيلية بقرية العمودين بالمنيا، إنها حضرت محاضرة نظمتها الهيئة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن محصول البطاطس، وعرفت من خلالها صنف جديد، خاصة أن سعره رخيص وجيد.

معرفة المحاصيل الجديدة

وأضافت «رفقة»، خلال لقاء في برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، أن الهيئة الإنجيلية جعلت السيدات يكن لديهن كلمة وكيان، مضيفة: «وفروا لنا استشاري ومحاصيل، وبيعرفونا المحاصيل الجديدة».

من جهة أخرى، قالت «رباب»، إحدى المستفيدات من خدمات الهيئة القبطية الإنجيلية، إنها حضرت ندوات للهيئة الإنجيلية المختلفة مثل تربية الطيور بشكل صحيح، إضافة للندوات الصحية مثل التوعية بمرض سرطان الثدي.

توفير في تكلفة الإنتاج بالكمبوست

ولفتت «رحمة»، إحدى المستفيدات من خدمات الهيئة، إلى أن الهيئة علمتها كيفية إعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل البوص وسماد الحيوانات، متابعة: «وفرنا في تكلفة الإنتاج بالكمبوست وحققت زيادة في المحصول».   

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