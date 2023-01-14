بحضور متسابقي الدوم.. 15 فنانا يشاركون في احتفال DMC بعيد ميلادها السادس

شارك عدد كبير من نجوم الفن، اليوم السبت، في احتفالات قناة dmc في عيد ميلادها السادس.

أنوشكا توجه نصيحة لمواهب برنامج الدوم

بدأ الاحتفال، بمشاركة اثنين من أقوى الأصوات الغنائية، في برنامج الدوم، وهما كروان حجاج وآلاء أيوب، مع الفنانة أنوشكا.

ومن جانبها، تحدثت أنوشكا عن تجربتها فى برنامج «صالون أنوشكا»، الذي عُرض على شاشة dmc، ووجهت أنوشكا، نصيحة لمواهب برنامج الدوم، في الموسم الثاني، الذي يُذاع على dmc بمناسبة مشاركتها فى لجنة التحكيم.

استضافة مجموعة من النجوم الشباب

واستمر الاحتفال باستضافة مجموعة من النجوم الشباب، في مسلسل «وبينا معاد»، وكان أبرز النجوم الشباب الحاضرين: داليا شوقى، تسنيم هانى، بيريهان أنور.

وعلى مدى اليوم، شاركت النجمة وفاء عامر، مشاهدى dmc باحتفال خاص من داخل إحدى دور المسنين.

في نفس السياق، احتفل الفنان سامح حسين المذيعة مع رحمة حسن، مع أطفال إحدى دور الأيتام، بعيد قناة dmc السادس وقدموا لهم الهدايا والحلوى.