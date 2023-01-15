مواعيد معرض الكتاب 2023.. الافتتاح 25 يناير

معرض القاهرة الدولي للكتاب من الأحداث الثقافية الكبرى التي ينتظرها آلاف القراء من مختلف أنحاء مصر، إذ يعد المعرض أضخم سوق لشراء أحدث الكتب والمؤلفات في شتى المعارف، والاستفادة بالتخفيضات التي تقدمها عدد من دور النشر على الكتب خلال فترة المعرض.

مواعيد معرض الكتاب 2023

وتجهز وزارة الثقافة حاليا لافتتاح الدورة الـ54 من معرض الكتاب، رسميا في 25 يناير الجاري، على أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور بأرض المعرض ابتداء من يوم الخميس 26 يناير الحالي من العاشر صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا ما عدا الخميس الجمعة إلى التاسعة مساء، على أن يبدأ العمل في المعرض يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا.

صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب 2023

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف في الدورة المرتقبة وسيكون الشاعر الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، فيما تم اختيار كاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل باعتباره رائدًا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في الوطن العربي.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الثقافة غدا مؤتمر صحفيا للإعلان عن كافة تفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة وطريقة حجز تذاكر المعرض، فضلا عن ملامح النشاط الثقافي المصاحب للدورة.